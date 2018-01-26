Suriye barış görüşmeleri Viyana'da yeniden başladı

26 Ocak 2018

Suriye hükümet heyeti başkanı Beşar el Caferi, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı görüşmelerdan sonra Viyana'daki BM merkezinden ayrılırken Reuters'a "Toplantı iyi gitti" dedi.

Caferi'nin ayrılmasından kısa bir süre önce merkeze gelen muhalefet heyeti ile hükümet heyetinin bir araya geldiğine dair bir işaret görülmedi. Görüşmelerin ikinci ve son gün bölümünün bugün yapılması bekleniyor.

Daha önce yapılan BM destekli görüşmelerin önceki turlarında çok az ilerleme kaydedilmişti. Bu dönemde, Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye hükümetinin güçleri 2015'ten bu yana pek çok bölgeyi isyancıların elinden almayı başardı.

Hükümet güçleri, kalan iki direniş bölgesi olan Şam'ın kuzeybatısındaki İdlib ve doğusundaki Doğu Guta'da muhaliflere karşı saldırıları sürdürüyorlar.

Türkiye, bölgede özerk yönetimler kuran ve kendi güvenliğine tehdit olarak gördüğü Kürt milislerle mücadele için Cumartesi günü kuzey Suriye'ye askeri operasyon başlattı.

Yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşta yeniden üstünlüğü ele geçiren Beşar Esad, muhalif grupların talep ettiği barışçı çözümün bir parçası olarak görevden ayrılmayı reddettiği gibi, düşmanları ile müzakereye bile hazır görünmüyor.

Yeni bir anayasa ile ilgili konuları ele alan Viyana görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedilmesi beklense de, de Mistura iyimserlik ifade etmeye devam etti. De Mistura dün yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir an, çok, çok kritik" dedi.

Daha önceki sekiz görüşme turunda de Mistura, iki tarafı yüz yüze görüşmeye ikna edemedi. İsyancı muhalif gruplar, ancak Aralık ayındaki son turda tek bir heyet olarak bir araya gelmeye razı olmuşlar, ancak bu görüşme de sonuçsuz kalmıştı.

Rusya, Türkiye ve İran, her birinin nüfuz sahibi olduğu batı Suriye'deki savaş durumunu yatıştırmak için "çatışmasızlık" bölgelerinde anlaşma amacıyla geçen sene Astana'da sekiz kere bir araya geldi.

Rusya, Aralık ayında yapılan son toplantıdan sonra bu ay sonunda Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni toplanacağını yapılacağını açıkladı.

Muhalefetin baş müzakereci Nasr Hariri dün yaptığı açıklamada, muhalefetin önümüzdeki iki gün içinde Soçi'ye gidip gitmeme kararını vereceğini söyledi. Hariri, müzakerelerin tüm tarafların askeri değil, siyasi bir çözüme bağlılığının sınavıolacağını söyledi.