Suriye Dışişleri: Uluslararası hukukun alenen ihlali

14 Nisan 2018

Suriye hükümeti, Batılı güçlerin askeri üslerine yönelik saldırısını 'vahşi ve barbarca saldırı' olarak niteledi ve saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD-İngiltere-Fransa'nın Suriye'ye yönelik vahşi saldırısını en güçlü şekilde kınıyor. Bu uluslararası hukukun alenen ihlali" denildi

Suriye Dışişleri, saldırının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bugün Duma'da kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için yapacağı çalışmaları engellemek için gerçekleştirildiğini savundu.

Bakanlık ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye 110 adet füze attığını ancak çoğunun havada imha edildiğini belirtti. Bakanlık Humus'taki saldırıda 3 sivilin de yaralandığını aktardı. Ancak Şam'daki saldırılarla ilgili kayıp olup olmadığı belirtilmedi.