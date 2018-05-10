Suriye: İsrail saldırısı, "yeni aşamanın başladığını" gösteriyor

10 Mayıs 2018

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in doğrudan çatışma yönündeki son davranışları Şam yönetimine karşı yeni bir saldırganlık aşamasının başladığını gösteriyor" açıklaması yaptı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre bir bakanlık yetkilisi, "Siyonist varlığın saldırgan tavrı... bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramayacak" dedi.

Suriye ordusu ise dün gece İsrail'in düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.Suriyeli yetkililer, bu kişilerin İranlı ya da İran destekli milis kuvvetlerden olup olmadığını ise açıklamadı.

Yetkililer, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in attığı füzelerin 'büyük kısmını' düşürdüğünü belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman saldırı sonrası açıklamasında , Suriye'deki 'neredeyse tüm İran altyapısının vurulduğunu' söylemişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi ise saldırıda 5'i Suriye askeri, 18'i yabancı savaşçı olmak üzere 23 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü öne sürmüştü.

"Suriye, İsrail füzelerinin yarısından fazlasını imha etti"