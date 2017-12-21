Suriye konulu 8. Astana toplantısı başladı

21 Aralık 2017

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 8'incisi düzenlenen Suriye konulu toplantı, taraflar arasındaki ikili görüşmelerle başladı. ABD'nin katılım seviyesini en alta çektiği görüşmelerin ana gündemini, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, tarihi alanlarda mayın temizliği, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ve Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlıklar oluşturuyor.

8. tur görüşmeler, Ritz Carlton Oteli'nde, ateşkesin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran arasındaki ikili görüşmelerle başladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Rus yetkililerle toplantı yaptı.

Rusya da İran ve Suriye hükümeti heyetiyle ayrı ayrı görüştü.

Türk heyetinin, TSİ 12.00 civarında İran heyetiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, ana gündem, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, tarihi alanlarda mayın temizliği, gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlallerinin denetlenmesi ve Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlık konularından oluşuyor.

ABD katılımını alt düzeye çekti

Toplantılara ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün heyetleri de gözlemci olarak katılıyor.

ABD'nin katılım seviyesini en aşağıya çektiği öğrenildi.

ABD heyetini, önceki toplantılardaki temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield yerine, bu kez bakanlık uzmanlarından Ahmed Şama temsil ediyor.

Kaynak: AA