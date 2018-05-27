e-DÜNYA
22 °C

Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü

Deyrizor bölgesinde çıkan çatışmada 4 Rus askeri yaşamını yitirdi.

Suriye'de 4 Rus askeri öldürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyurulurken, "Çok sayıda mobil halindeki terörist grupların saldırısı sonucu 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

Yaralanan 5 Rus askerinin hemen hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yaralı askerlerden 2'sinin ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Son dakika suriye rusya

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.