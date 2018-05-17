Suriye'de Fransız askerleri sorgulandı

17 Mayıs 2018

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'yla faliyet gösteren bir grup Fransız askeri, örgütün işgalindeki Haseke ilinin Kamışlı ilçesi üzerinden Deyrizor'a gitmek istedi.

Ancak 20 askeri araçtan oluşan ve içinde 70 kadar Fransız askerinin bulunduğu konvoy, kendilerine refakat eden teröristlerden ayrıldığı bir anda Kamışlı'da yanlışlıkla Esad rejiminin kontrol noktasına girdi.

Kontrol noktasındakilerin YPG/PKK'lı olmadığını anlayan Fransız askerleri, rejim ordusu tarafından bir süre sorgulandı. Bulundukları yerden ayrılmalarına izin verilmeyen Fransız askerlerine bölgede ne yaptıkları, nereye gittikleri ve ne taşıdıkları soruldu.

YPG/PKK'lıların rejimin kontrol noktasına gelerek Fransız askerleriyle birlikte çalıştıkları bilgisi vermesinin ardından konvoy Kamışlı ilçe merkezine geri döndü.

Kaynak: AA