Suriye'de geri dönen mülteciler için barındırma merkezi kuruldu

18 Temmuz 2018

Rusya Savunma Bakanlığı, yurtdışından ülkelerine dönen Suriyeli mülteciler için uluslararası çabaların bir parçası olarak, Rusya Federasyonu ve Suriye'nin koordinasyonuyla karşılama, dağıtım ve barındırma merkezinin kurulduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında merkezin insani yardım, temel ihtiyaçlar, yapı malzemeleri ve gerekli tüm ihtiyaçlarının Suriye'ye taşınması ve teslim edilmesi görevini yerine getireceği ifade edildi. Merkezin ayrıca, ülkede sağlık sistemi ve diğer kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA