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Suriye'de Rus savaş uçağı düştü: 2 ölü

Suriye'de SU-30 tipi bir Rus savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye'de Rus savaş uçağı düştü: 2 ölü
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Rusya ordusu, SU-30 tipi bir savaş uçağının Suriye'de düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada uçağın vurulmadığı ve 'kuş sürüsüne çarpması' sonucu düşmüş olabileceği kaydedildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Moskova saatiyle saat 9:45’te Hmeymim Hava Üssü’nden havalandıktan sonra Akdeniz suları üzerinde Rus savaş uçağı Su-30SM düştü. Olay yerinden alınan verilere göre, son ana kadar uçağı kurtarmak için mücadele eden iki pilot da hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

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