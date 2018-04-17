Suriye'de yanlış 'hava saldırısı alarmı'
Suriye'de ABD ile İsrail'in elektronik saldırısı nedeniyle bir füze saldırısı olduğu yönünde yanlış alarm verildiği bildirildi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın füze saldırılarının ardından dün gece hava savunma sistemlerinin sirenlerinin çalması ve havada imha edici füzelerin ateşlenmesi Suriyelileri telaşlandırdı.
Humus'ta dün gece bir üsse füze saldırısı düzenlendiği ve füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilmişti. Daha sonra bunun, ABD ile İsrail'in elektronik saldırısından kaynaklanan yanlış alarm verildiği ortaya çıktı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, hava sahası ihlaline dair yanlış alarm yüzünden hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla harekete geçtiğini duyurdu.