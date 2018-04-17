Suriye'ye yeni hava saldırısı
Suriye'de dün gece Şayrat Hava Üssü'nü hedef alan füzelerin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. ABD bölgede bir askeri eylemi olmadığını açıklarken bazı kaynaklar saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceğini duyurdu.
Suriye ve İran medyası, Suriye'nin hava savunma sisteminin dün gece Şayrat Hava Üssü'nü hedef alan füzeleri Humus üzerinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, fırlatılan ve etkisiz hale getirilen füze sayısının 10 olduğunu açıkladı.
Bölgede herhangi bir maddi zararın oluşmadığı bildirildi.
"İsrail uçakları görüldü"
Reuters'ın aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin bir askeri eylemi olmadığını belirtti.
Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü ifade etti.
Bazı yerel basın kaynakları da, füzelerin Suriye'ye Lübnan'ı geçerek ulaştığını belirtti. Saldırının 13 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının ardından gelmesi dikkat çekti.
Bir hafta önce, İsrail'in F-15 jetleri Humus bölgesindeki bir başka askeri üsse saldırı düzenlemişti.
İsrailli yetkiliden 'Suriye'de hava üssü saldırısı' itirafı