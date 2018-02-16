Suriye'de yüzlerce paralı Rus askerin öldüğü iddiası

16 Şubat 2018

ABD'nin öncülük ettiği DEAŞ'la mücadele koalisyonunun 7 Şubat'ta Deyr ez Zor'da düzenlediği hava saldırısında yüzlerce Rus paralı askerin öldüğü iddia edildi.

Amerikan CBS televizyonu, saldırıda ölenler arasında Rus paralı askerlerinin de bulunduğunu iddia etmişti.

Reuters haber ajansı üç ayrı kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu saldırıda Kremlin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus askeri firmasında çalışan 300 erkeğin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu. Haberde adının açıklanmasını istemeyen Rus ordusundan bir doktor, saldırıda 100 kişinin öldüğü bilgisini verdi.

Rusya iddiaları yalanladı

Rus resmi kaynakları ise, Suriye'de özel güvenlik şirketlerinin görevlendirildiği iddialarını yalanlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, dün düzenlediği basın toplantısında, medyada yer alan yüzlerce Rusun öldüğü yönündeki haberleri yalanladı. Saldırıda beş Rus'un öldüğünü belirten sözcü, "Ancak ölenler Rus askeri değil" dedi.

Kaynak: Reuters