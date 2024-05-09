Suriye'den İsrail açıklaması: 'Füzeleri düşürüldü'
Suriye, başkent Şam’ın kırsal bölgesini hedef alan İsrail’e ait füzelerin düşürüldüğünü duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in yerel saatle 03.20 sıralarında Golan Tepeleri’nden başkent Şam’ın kırsal bölgesindeki bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait füzelerin bir kısmını düşürdüğü, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
İHA'da yer alan habere göre, İsrail’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.