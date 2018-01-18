Suriye'den Türkiye'ye Afrin tehdidi
Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikdad, Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyonun saldırı eylemi olarak değerlendirileceğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, "Türkiye'den Afrin'e yönelik herhangi bir askeri operasyon bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.
Suriye devlet televizyonunun haberine göre Mikdad, Türkiye'nin Afrin'de operasyon başlatması halinde Suriye hava savunma sisteminin Türk uçaklarını vurmaya hazır olacağını kaydetti.
Mikdad "Türk yönetimini uyarıyoruz. Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağını yok etmeye hazır" ifadelerini kullandı.