Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
Suriye'de muhalifler, İdlib'in doğusunda Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.
İdlib'in doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esad rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.
Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, Esad rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.
Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini ifade etti.
Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA