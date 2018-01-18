Suriyeli muhaliflerden Türkiye'ye Afrin çağrısı

18 Ocak 2018

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK tehdidinin sonlandırılması için Türkiye'den yardım beklediklerini, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Türk askerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mustafa, PYD/PKK tarafından işgal edilen Suriye'nin Afrin bölgesinin en kısa zamanda kurtarılması gerektiğine işaret etti.

"Türkiye'nin bu bölücü örgüte karşı planlarını destekliyoruz" diyen Mustafa, şunları kaydetti: "İşgal altındaki bu bölgelerin daha önce kurtarılması lazımdı. Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi biz yine Türkiye ile iş birliğine hazırız. DEAŞ'ı ortadan kaldırdığı gibi Afrin ve diğer bölgelerde de bu örgütü de ortadan kaldırması için Türkiye'ye yardım öneriyoruz."

ABD'nin sözde ordu planı

Mustafa, ABD'nin SDG ismini kullanan PYD/PKK'lılardan oluşturacağı sözde orduya da değinerek şöyle konuştu:

"Bize göre ABD'nin duruşu devrimin başından net. Washington sadece Suriye'nin kuzeyine yoğunlaşıyor. Proje bu bölgede DEAŞ'ın varlığı, daha sonra buraların sözde SDG tarafından işgaliyle uygulanmaya başlandı."

"Biz SMDK olarak Suriye içinde mezhep ya da ırk temelli her oluşumun karşısındayız" ifadesini kullanan Mustafa, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin ulusal ordu hazırlığı yaptığını anımsattı.

Mustafa, "Çekirdeği Fırat Kalkanı gruplarından oluşturulan, geçici hükümete bağlı ulusal bir ordu kuruyoruz. Bu orduyu geliştirmek istiyoruz ki gelecekte Suriye ordusunun çekirdeğini oluştursun" dedi.

Afrin neden Türkiye'ye tehdit?

Kaynak: AA