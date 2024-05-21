Suriyeli yetkililere 'savaş suçu' davası

Fransa'nın başkenti Paris'te, üst düzey üç Suriyeli yetkili hakkında, gıyaplarında 'savaş suçu' iddiasıyla dava görülecek. Açılan davanın, Fransalı-Suriyeli bir baba-oğulun kaybolması ve işkence sonucu ölümü hakkında olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bu, gıyabında da olsa görev başındaki Suriyeli bir yetkilinin ilk defa 'savaş suçu' iddiasıyla yargılanması olacak.

Sanıklardan biri, Esad'ın güvenlik danışmanı

Mazen Dabbagh ve oğlu Patrick, 2013'te Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat ajanları tarafından gözaltına alınmış, işkenceye uğramış ve hayatını kaybetmişti. Baba-oğulun kaybolması ve işkenceye uğraması ile suçlanan yetkililerden sanık Ali Mamlouk, halihazırda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güvenlik danışmanlığını yapıyor.

Diğer iki sanık ise eski bir direktör ve Hava Kuvvetleri İstihbarat biriminin eski soruşturma direktörü Jamil Hassan ve Abdel Salam Mahmoud. Fakat sanıklardan hiçbiri, Cour d'Assises'da dört gün sürmesi beklenen duruşmalara katılmayacak.

"İlk defa görev başındaki Suriyeli bir yetkili yargılanıyor"

Suriye Bilgi Bakanlığı, davayla ilgili yorum talebine yanıt vermezken, Suriye yönetimi ve Rusya, 2011 yılından bu yana devam eden savaşta toplu öldürme ve işkence suçlamalarını reddediyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ise savaşın başından bu yana yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Bugün Paris'te başlayacak davayı destekleyen Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü İzleme Merkezi Başkanı Mazen Darwish, konuya ilişkin açıklamasında, ilk defa görev başındaki bir Suriyeli yetkilinin yargılanacağını söyledi.

Suriye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmasa da Uluslararası Adalet Divanı, daha önce Suriye'nin işkenceye son vermesini talep etmişti.