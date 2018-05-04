Suriye'ye Arap gücü tartışması sürüyor

04 Mayıs 2018

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Suriye'ye Arap askeri gücü gönderilmesi ihtimalinin bazı devletlerin yetkilileri arasında tartışılmakta olduğunu söyledi.

Mısır'ın devlet yayın organı olan El Ahram gazetesinin haberinde, Şukri'nin "Suriye konusunda, mevcut güçlerin yerini Arap güçlerin alması bir ihtimaldir" dediği belirtildi.

Gazeteye göre Şukri şöyle konuştu: "Bu öneri sadece medyada değil, devletlerin yetkilileri arasında da, bu fikirlerin Suriye'de istikrarın tesisine nasıl katkı yapabileceğinin düşünülmesi için tartışılıyor."

WSJ: ABD, Suriye'de Arap gücü kurmayı planlıyor

Kaynak: Reuters