Sürücüsüz otomobil yayaya çarptı

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Baidu, otonom aracın yeşil ışık yandığında hareket ettiği ve o sırada karşıdan karşıya geçen bir kişiye çarptığını belirtti.

Baidu'dan yapılan yazılı açıklamada, otomobilin çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak herhangi bir yaralanma tespit edilemediği bildirildi.

Sosyal medyada kullanıcılar, olayda otonom aracın kabahatinin bulunmadığı ve yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Pekin merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu, Çin'in önde gelen otonom araç geliştiricileri arasında yer alıyor.

Baidu'nun 300 araçlık filosuyla en büyük sürücüsüz taksi operasyonu, 2020'nin başında Covid-19 salgınının patlak verdiği Vuhan'da yürütülüyor.