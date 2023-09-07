Suudi Arabistan ile Japonya mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, Riyad'daki bakanlık binasında görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğa ilişkin mutabakat zaptı törenle imzalandı.

Mutabakat zaptı, iki ülke liderlerinin ve iki kardeş halkın taleplerini gerçekleştirecek şekilde farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.

İmzaların atılmasının ardından Bin Ferhan ile Japon mevkidaşı ilk stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ile Japonya arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekilen toplantıda, iki dost ülke arasında çeşitli düzeylerde koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, ayrıca siyasi alanlarda ortak koordinasyonu geliştirmenin, ikili ve çok taraflı koordinasyonu yoğunlaştırmanın yollarını ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Ürdün'deki temaslarının ardından 5 Eylül'de Mısır'ı ziyaret etmişti.