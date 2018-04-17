Suudi Arabistan: Suriye'ye asker gönderebiliriz

17 Nisan 2018

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, gerekirseSuriye'ye asker gönderebileceklerini söyledi.

Suudi Arabistan devlet televizyonunda açıklama yapan Cubeyr, Suriye'ye asker göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak üzere Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını yazmıştı.

ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediği ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığı belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekmek istediği yönündeki açıklaması sonrasında, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz" demişti.

WSJ: ABD, Suriye'de Arap gücü kurmayı planlıyor