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Suudi Arabistan'da yangın : 14 ölü

Başkent Riyad'ta çıkan iki yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da yangın : 14 ölü
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta çıkan iki yangında 14 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad'ın Bedir mahallesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 10 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı belirtildi.

Hayatlarını kaybeden işçilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan Riyad'ın Alka mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında da dumandan zehirlenen 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Söz konusu yangınlara gerekli müdahalelerin yapıldığı ve yangınların kontrol altına alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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