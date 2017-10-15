Suudi Arabistan'da yangın : 14 ölü
Başkent Riyad'ta çıkan iki yangında 14 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta çıkan iki yangında 14 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad'ın Bedir mahallesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 10 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı belirtildi.
Hayatlarını kaybeden işçilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan Riyad'ın Alka mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında da dumandan zehirlenen 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Söz konusu yangınlara gerekli müdahalelerin yapıldığı ve yangınların kontrol altına alındığı vurgulandı.
Kaynak: AA