Suudi petrol devi Aramco'dan rekor gelir

Enerji devi Saudi Aramco 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 161 milyar dolar net gelir elde etti. Bu rakam dünyanın en büyük enerji şirketinin halka açılmasından beri elde ettiği en yüksek gelir oldu.

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco 161 milyar dolarlık net gelir elde ederek halka açılmasından bu yana en yüksek geliri elde etti. Şirketin 2022 yılı net geliri bir önceki yla göre yüzde 46 artış gösterdi. Aramco’nun yükselen gelirlerinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası yaptırımlarla yükselen enerji fiyatları ve OPEC+ ittifakının üretimi artırma kararı etkili oldu.

Aramco, Suudi Arabistan hükümeti için çok önemli bir finansman kaynağı olan temettüsünü son çeyrekte önceki üç aylık döneme göre yüzde 4 artışla 19,5 milyar dolara çıkardı.

Fazla nakiti üretimi artırmak için kullanmaya odaklandı

Chevron Corp. ve Shell Plc gibi ABD ve Avrupalı ​​emsaller de büyük kazançlar açıklarken milyarlarca doları daha büyük temettüler ve geri alımlar yoluyla hissedarlara dağıttılar. Aramco ise bunun yerine elde ettiği fazla nakiti üretimi artırmak için kullanmaya odaklandı.

Ham petrol fiyatları 2022'nin ortasından bu yana varil başına 125 dolardan gerilerken Brent petrol bu yıl yüzde 3,6 daha düşerek varil başına 83 doların altına indi. Bunun başlıca nedenleri arasında ölçüde Fed’in enflasyon konusunda şahin kalması ve yatırımcıların artık faiz oranlarının 2023'ün ikinci yarısına kadar net bir düşüş yolunda olacağı görüşüne sahip olmamaları geliyor.

2022'nin sonlarında gelir düşüşü gördü

Bloomberg tahminlerine göre şirketin düzeltilmiş kârı, üçüncü çeyrekteki 42 milyar dolardan Ekim ve Aralık arasında yaklaşık 31 milyar dolara geriledi. Enerji devi Pazartesi günü tam bir mali tablo yayınlayacak.

Aramco iştiraklerinden kimya firması Sabic, küresel ekonomik yavaşlamanın plastikten inşaat malzemelerine kadar her şeyin tüketimine ağırlık vermesi nedeniyle 2022'nin sonlarında gelir düşüşü gördü.

Toparlanan Çin etkisi

Birçok yatırımcı, Çin ekonomisi koronavirüs kilitlenmelerinin sona ermesiyle toparlanırken, petrolün bu yıl içinde varil başına 100 dolara tırmanabileceğini değerlendiriyor.

CEO Amin Nasser Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, Aramco'nun ana pazarlarından ikisi olan Çin ve Hindistan'daki talebin güçlü olduğunu, petrol tüketiminin muhtemelen 2023'ün sonunda günde 102 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağını söyledi.

Talepte artış görüyoruz

Nasser, “Avrupa, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve ekonomik rüzgarlar nedeniyle biraz etkilenmiş olabilir. Ancak, tedariklerimizin çoğunun gittiği dünyanın geri kalanında, talepte artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada küresel olarak petrol ve doğalgaz üretimine çok yatırım yapıldığı ve sıkı bir pazarın fiyatlarına sıçramasına neden olabileceği uyarısı yinelenirken Nasser, “Petrol ve gazın öngörülebilir gelecekte hayati önem taşıyacağını tahmin ettiğimiz göz önüne alındığında yüksek enerji fiyatları başta olmak üzere sektöre yetersiz yatırımın yarattığı riskler gerçektir” değerlendirmesinde bulundu.

Milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Suudiler 2027'ye dek petrol kapasitesini 13 milyon varile çıkaracak

Suudi Arabistan, Batılı hükümetleri ve enerji firmalarını temiz enerjiye çok hızlı geçmeye çalışmakla eleştirmişti. Buna karşılık Aramco, günlük petrol kapasitesini 2027'ye kadar 12 milyondan 13 milyon varile çıkarmak ve gaz üretimini önümüzdeki on yılda yüzde 50’den fazla artırmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Aramco, 2022'de sermaye projelerine 37,6 milyar dolar harcadı ve bu yıl rakamı 45 ila 55 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. Şirket petrole ek olarak, hidrojen de dahil olmak üzere daha temiz yakıtlara büyük yatırımlar yapıyor.

Halka açık şirketler arasında dünyanın en büyük temettüsü

Halka açık bir şirket için dünyanın en büyüğü olan 75,8 milyar dolarlık tam yıllık temettü, şirketin neredeyse 149 milyar dolara yükselen serbest nakit akışıyla kolayca karşılandı.

Finans Direktörü Ziad Al-Murshed, temettü ile ilgili, "Bunu bu seviyede sürdürmeyi ve yıllar içinde büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aramco ayrıca sahip olduğu her 10 hisse için bir bedelsiz hisse çıkaracak.

Suudi Arabistan’da ham üretim, 2022'de günde ortalama 10,5 milyon varil ile krallık için şimdiye kadarki en yüksek seviye oldu. Bu, OPEC+ ülkelerinin üretimi artırma kararı sonrası bunu gerçekleştirebilecek nadir ülkelerden Suudi Arabistan’ın üretimi artırması sayesinde gerçekleşti.

Yılın geri kalanında kotaları değişmeyecek

Suudi Arabistan enerji bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, ittifakın en azından yılın geri kalanında kotalarını değiştirmeyeceğini belirtti.

Merkezi Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dhahran'da bulunan Aramco, 2019'da ilk halka arzını gerçekleştirdi. Pazar günü Riyad'da 32,80 riyal ile değişmeyen hissenin yaklaşık yüzde 98'i hükümete ait.

Aramco, 1,9 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip ve Apple Inc.'den sonra ikinci sırada yer alıyor.