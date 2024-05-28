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T-Mobile ve US Cellular'dan 4.4 milyar dolarlık anlaşma 

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, mobil ağ operatörü US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını 4.4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. T-Mobile'den yapılan açıklamada, şirketin US Cellular'ın kablosuz operasyonlarını satın alacağı aktarıldı.

AA
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Söz konusu satın almanın US Cellular'ın kablosuz kullanıcıları ve mağazalarının yanı sıra belirli spektrum varlıklarını da içereceği belirtilen açıklamada, T-Mobile'ın US Cellular'dan alınacak varlıklar için 4.4 milyar dolar ödeyeceği kaydedildi.

US Cellular hisseleri yüzde 20 değer kazandı

Açıklamada, satın alma işlemlerinin 2025'in ortasında tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, işlemlerin tamamlanmasıyla T-Mobile'ın 5G ağının milyonlarca US Cellular müşterisine hizmet verecek şekilde genişleyeceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından US Cellular'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.