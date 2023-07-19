Tahıl ihracatında kullanılan Odesa Limanı'na bir saldırı daha

Rusya, ülkeyi Kırım yarımadasına bağlayan köprüdeki patlamanın ardından Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna'nın tahıl ihracatında kullanulan limanlarından biri olan Odesa'yı ikinci kez hedef aldı.

Odesa askeri yönetimi sözcüsü Serhiy Bratchuk saldırının "çok güçlü ve devasa" olduğunu söyledi.

Zarar ve hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağını belirten Bratchuk "Cehennem gibi bir geceydi" dedi.

Pazartesi günü, köprüdeki patlamadan kısa süre sonra Moskova, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına olanak sağlayan Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmiş, Birleşmiş Milletler (BM) bu hamlenin dünyanın dört bir yanında açlığa neden olacağını ifade etmişti.

Bratchu, "Dünyayı, özellikle de tahıl koridoru üzerinde çalışmak isteyen Ukrayna, Türkiye ve ABD'yi korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Rusya, saldırıların hemen sonrasında bir açıklamada bulunmazken Kremlin yanlısı askeri bloggerlar Moskova'nın Odesa ve diğer bölgelere saldırılarında hem füze hem de insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıya karşılık olarak "büyük bir intikam saldırısı" düzenlediğini ve Ukrayna'nın iki liman kentinde askeri hedefleri vurduğunu açıklamıştı.