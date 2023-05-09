Tahıl koridoru toplantısının yeri ve zamanı belli oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Vershinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
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Haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.
Rusya, Ukrayna'nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs'tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.