Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın başkenti Tahran'da dün gece 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem şehirde kısa süreli paniğe neden olurken, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı ifade edildi.
İran son dönemde art arda yaşanan depremlerle sarsılıyor.
İran-Irak sınırında kasım ayında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA