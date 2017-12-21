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Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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İran'ın başkenti Tahran'da dün gece 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem şehirde kısa süreli paniğe neden olurken, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı ifade edildi.

İran son dönemde art arda yaşanan depremlerle sarsılıyor.

İran-Irak sınırında kasım ayında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da 6,2 büyüklüğünde depremİran'da 6,2 büyüklüğünde deprem

 

Kaynak: DHA

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