Tansiyon giderek artıyor: Hizbullah'tan İsrail'e hem havadan hem karadan saldırı

Lübnan-İsrail hattında tansiyon son seviyelere yükselirken Hizbullah, İsrail güçlerini hem havadan hem karadan vurduğunu açıkladı.

Hizbullah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "hava savunma biriminin" verdiği karşılık üzerine geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarına yönelik müdahaleye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal edip ses duvarını aşarak "sonik patlama" gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın hava savunma biriminin verdiği karşılık üzerine İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın savaş uçaklarına hangi tür veya nasıl karşılık verdiği detayı ise paylaşılmadı.

Katyuşa roketiyle vurdu

Hizbullah, İsrail savaş uçaklarına karşılık vermesinin yanı sıra İsrail'in Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahını, Kfar Yuval yerleşim birimde konuşlanan askerleri ve Cel el-Alem Askeri Üssü'nü vurduğunu duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısına misillemede bulunulduğunu savundu.

Açıklamada, Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahının katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Hizbullah, kamikaze İHA ile yasa dışı Kfar Yuval yerleşim birimde konuşlanan askerlerin vurulduğunu aktardı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait ve sınır hattında yer alan Cel el-Alem Askeri Üssü'nün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Lübnan'ın sınırdaki Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.