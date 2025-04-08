Tarife savaşlarının gölgesinde teknoloji devi Apple'den kritik iPhone planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen tarife hamlesi, ABD dışında, bilhassa Çin’de üretim yapan teknoloji devlerinin maliyetlerini artıracak.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük vergisi kararından olumsuz etkilenmemek için yeni bir planı devreye sokuyor.

Apple, Türkiye’de de hayli rağbet gören iPhone’ların ABD’ye Hindistan üzerinden sevkıyatını artırıyor.

Bu hamle Apple için Çin’e yönelik ek vergilerden kurtulma noktasında ‘geçici bir çözüm’ olarak görülüyor.

Maliyeti 300 dolar artıracak

Trump’ın yeni tarifeleri Çin mallarına yüzde 54 vergi getirken, Hindistan ise daha düşük, yüzde 26 vergiye tabi tutulacak.

Uzmanlar Çin’e getirilen ek vergilerin iPhone 16 Pro’nun üretim maliyetini 300 dolar artıracağını öngörüyor. Halihazırda iPhone 16’nın Apple’a maliyeti 550 dolar.

Apple bu yıl Hindistan’da 25 milyon iPhone üretmeyi planlıyor. Bu üretimin 10 milyonu ise yerel satışlara ayrılacak.

Bank of America’ya göre; bu birimlerin yeniden yönlendirilmesi, ABD’deki talebin yarısını karşılayabilir.

Apple 2017’den bu yana Hindistan’daki üretimini artıyor. Bunu sadece vergilerden kaçınmak için değil Çin’e olan bağımlılığı azaltmak ve Hindistan’ın hızla büyüyen akıllı telefon pazarına erişim sağlamak için yapıyor.

Hindistan’a yapılan artan yatırımlara ve bazı ABD üretimlerine karşın, iPhone’ların çoğu hâlâ Apple’ın tedarik zincirinin derinlemesine yerleştiği Çin’de üretiliyor.

Üretimi ABD'ye kaydırmak mantıklı mı?

Öte yandan Trump’ın başlattığı tarife savaşları yatırımcıları korkuturken, Apple hisseleri üç gün içinde yüzde 20 değer kaybederek yaklaşık 25 yılın en kötü düşüşünü yaşadı.

ABD Başkanı ek gümrük vergilerinin ithal ürünlerini fiyatlarını artırarak yurtiçi üretimi teşvik edeceğini savunuyor.

Fakat Apple’ın ürünlerini üretmek için kullandığı ham maddeyi hâlâ ithal etmesi gerektiği için uzmanlar iPhone’ları ABD topraklarında üretmenin ekonomik açıdan makul olmadığını ifade ediyor.

Çin’de montaj maliyeti 30 dolar civarında seyrederken, üretimin ABD’ye kaydırılması halinde bu maliyetin 300 dolara çıkması öngörülüyor.