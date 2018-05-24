Tarihi zirve iptal edildi

24 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump, "Ne yazık ki son açıklamanızdaki büyük öfke ve düşmanlık nedeniyle, bu dönemde uzun süredir planlanan bu görüşmenin uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak aksi durumda bu ülkenin sonunun Libya'ya benzeyebileceğini öne sürmüştü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran için planlanan zirvenin yapılıp yapılmaması konusunun tekrar düşünüleceğini belirtmişti. Choe, Pence'in açıklamalarını "aptalca" ve "cahilce" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Trump'ın açıklaması sonrasında ABD hisseleri sert düştü, S&P 500 endeksinde 15.27 puan düşüş yaşandı.