Tarihte ilk kez 1 trilyon dolar!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023’ün ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 artarak, 17.06 trilyon dolar olarak tespit edildi. Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 16 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 909 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrek itibarıyla 12.01 trilyon dolar oldu. Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 milyar dolar azalan konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 627 milyar dolar arttı. Yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 70 milyar dolarlık artışla 393 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemlerden otomobil kredileri, 20 milyar dolar artışla, 1.58 trilyon dolara çıkarken, öğrenci kredileri 35 milyar dolarlık azalışla 1.57 trilyon dolara indi. Raporun en dikkat çekici tarafı ise Amerikalıların kritik bir dönüm noktasına ulaşan kredi kartı borç seviyesiyle ilgili bölüm oldu. Rapora göre, ikinci çeyrekte kredi kartı bakiyeleri 45 milyar dolar, başka bir deyişle yüzde 4.6 artarak 1.03 trilyon dolara ulaştı.

Bu, bir ilk… Çünkü, kredi kartı bakiyeleri art arda 5 çeyrektir artarak, 20 yılın en yüksek noktasına ulaştı. LendinTree’nin baş kredi analisti Matt Schulz, CNN’e verdiği röportajda, “Maalesef, burada da durmayacak, yükselecek. Bunu tetikleyen şey enflasyon, daha yüksek faiz oranları ve 2023’te hayatın genel olarak pahalı olması” dedi. Morning Consult'dan ekonomist olan Sofia Baig de ekledi: “Faiz oranları, federal fon oranından ipotek ve kredi kartı faiz oranlarına doğru beslendiğinden, bu günlük tüketicileri etkiliyor.

Dolayısıyla, artan faiz oranlarıyla, bu borcu ödemek daha pahalı hale geliyor ve tüketiciler daha fazla borç almaya devam ederken, bu kombinasyon, daha sıkı bütçelere sahip bazı haneler üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.” Bankrate'e göre, ortalama bir kredi kartı yüzde 20.53'lük rekor bir faiz oranı uyguluyor.

Türkiye’deki kredi kartı borcu 577 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de yılın ilk ayında tüketici kredisi borcu 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya ulaşan vatandaşın, bireysel kredi kartı borcu ise 577 milyar 28 milyon TL (21.3 milyar dolar) oldu. 2022'de nisan ayının ilk haftasında tüketici kredisi ile bireysel kredi kartı borçları toplamı 1.038.499 milyon liraydı. 1 yılda borç artışı 818 milyar 609 milyon liraya ulaştı.