Tehlikeli fotoğraf çekimi yapan kadın trafikten men edildi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde sosyal medyada yayılan görüntüler, yetkilileri harekete geçirdi. Görüntülerde genç bir kadının araç kullanırken, yanındaki yolcunun otomobil kapısına oturarak fotoğraf çektirdiği görüldü. Dubai Polisi, bu davranışın hem araç içindekilerin hem de diğer sürücülerin hayatını riske attığını belirtti.

Dubai Trafik Genel Müdürlüğü yetkilileri, yolcunun hareket halindeki araçtan sarkmasının veya araç dışında oturmasının ciddi yaralanma ve ölüm riskini artırdığını vurguladı. Yetkililer, ani fren, denge kaybı veya beklenmedik bir trafik durumunun saniyeler içinde trajediye dönüşebileceğine dikkat çekti.

Ehliyetine 23 ceza puanı işlendi

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından trafik ekipleri sürücüyü tespit ederek ifadeye çağırdı. Araç trafikten men edilirken, sürücü hakkında "kendi hayatını ve diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Dubai Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre sürücüye 2 bin dirhem para cezası (25 bin 200 TL) uygulanırken, ehliyetine 23 ceza puanı işlendi. Ayrıca aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi.