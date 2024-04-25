Teknoloji devi Meta’nın İsrail’e yardım ettiği iddiası

İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken, dünyaca ünlü Meta teknoloji şirketinin İsrail’in katliamlarında payı olduğu iddia edildi.

“Filistin İçin Teknoloji” adlı platformun kurucularından olan yazılım mühendisi Paul Biggar'ın yayınladığı raporlar, İsrail’in canlı hedeflerin yerini belirlemek üzere kullandığı Lavender adlı yapay zeka programının WhatsApp mesajlaşma platformundan yardım aldığını ortaya koydu.

Meta'nın İsrail ordusuna WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi sağladığı iddia edilirken, İsrail'in ise Lavender programı üzerinden WhatsApp ile bağlantı kurarak potansiyel hedeflerin yerini belirlediği belirtildi. Dev teknoloji şirketinin Filistin'deki katliama ortak olduğuna yönelik iddialar Meta'nın mahremiyet ilkesine yönelik şüphelere neden olurken, WhatsApp ise yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

İHA'da yer alan habere göre, raporların doğruluğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyleyen firma sözcüsü, “Hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. Meta on yılı aşkın bir süredir tutarlı şeffaflık raporları sunmaktadır ve bunlar WhatsApp bilgilerinin talep edildiği sınırlı durumları içermektedir” dedi.

Meta sansür iddiaları ile gündeme gelmişti

WhatsApp’ın yanı sıra Facebook ve Instagram’ı da bünyesinde barındıran Meta şirketi daha önce de Filistin yanlısı paylaşımlara sistematik sansür uyguladığı iddiaları ile gündeme gelmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) geçen Aralık ayında yayınladığı “Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü” başlıklı 51 sayfalık rapor, Mark Zuckerberg’e ait Meta'nın Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarına ilişkin kamusal tartışmaları da dahil olmak üzere birçok paylaşımı erişimden kaldırdığı ya da sansürlediğini ortaya koymuştu.