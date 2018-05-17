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Telegraph: İngiltere, Gümrük Birliği'nde kalacak

The Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere, Avrupa Birliği'ne 2021 sonrasında Gümrük Birliği içinde kalmaya hazır olduğunu söyleyecek.

Telegraph: İngiltere, Gümrük Birliği'nde kalacak
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The Telegraph gazetesinin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne 2021 sonrasında Gümrük Birliği içinde kalmaya hazır olduğunu söyleyeceğini yazdı.

Habere göre Başbakan May'in Brexit stratejini belirlemesinde etkili olan bakanlar, İrlanda adasında fiziki sınırdan kaçınmak için yeni bir plan üzerinde görüş birliği sağladı.

Telegraph, salı günü bir araya gelen bakanların, sınırların işletilmesi için gerekli teknolojinin 2021'e kadar hazır olmaması halinde, Gümrük Birliği içinde kalınmaya çalışılmasında anlaştıklarını belirtti.

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