Temsilciler Meclisi'nden Trump'a İran uyarısı

07 Mayıs 2018

ABD Temsilciler Meclisi'nin silahlı kuvvetler komitesi başkanı Cumhuriyetçi Mac Thornberry, Başkan Donald Trump'ın İran ile yapılmış olan nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi üyesi Thornberry, dün Fox News kanalında yaptığı açıklamada, Tahran ile altı büyük devlet arasındaki anlaşmanın ABD'nin çıkışıyla bozulmasının bir hata olacağını söyledi.

Thornberry, "Ben de kötü bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ancak temel soru şu: ABD anlaşmadan çıktıktan sonra ne olacak? İran topraklarındaki denetçileri dışarı atarsa biz de oradaki gözlem imkanımızı kaybedecek miyiz?" dedi.

Trump, kaldırılmış olan bazı İran yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması konusundaki kesin kararını 12 Mayıs'a kadar verecek. ABD Başkanı, 2015 tarihli anlaşmayı bozarak yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını söylemişi. Trump yönetimi yetkilileri, anlaşmanın bu haliyle İran'ın balistik füze programını engellemediğini ve Tahran'ın bazı hükümlerin geçerlik süresi dolduğunda yeniden nükleer faaliyetlerine başlamasına imkan verdiğini söylüyor.

Anlaşmadaki bu kusurların giderilmesi için Trump'ın Avrupalı müttefikleriyle işbirliği yapmasını isteyen Thornberry, anlaşma bozulursa bunun Washington'u müttefiklerinden uzaklaştıracağını söyledi.

Thornberry, "Avrupalılar yaptırımları yeniden uygulamayacak. O zaman bizim ve İran'ın durumu ne olacak" dedi.

Trump'ın İran kararı, OPEC anlaşmasına darbe vurabilir

Kaynak: Reuters