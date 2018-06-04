Tesla hissedarları Musk'ı görevden almayı oylayacak

04 Haziran 2018

BBC'nin haberine göre, Tesla'da 12 hissesi bulunan Jing Zhao isimli bir hissedar, Elon Musk'un yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi.

Şirketin CEO'su olarak çalışan Musk aynı zamanda yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Tesla Motors, 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Yıllık yönetim kurulu toplantısında gündeme gelecek bir diğer öneri de Elon Musk'un etkisinde hareket ettiği düşünülen üç yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmemesi. Bu isimlerden en öne çıkanı ise Musk'un kardeşi Kimbal Musk.