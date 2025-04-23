Tesla ilk çeyrekte beklentileri karşılayamadı! Elon Musk geri dönüyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin hisse başına kazancı (EPS) 0,27 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin 0,41 dolarlık beklentisinin altında kaldı. Tesla’nın çeyrek dönemde elde ettiği gelir ise 19,34 milyar dolar oldu. Bu seviye de Wall Street’in 21,11 milyar dolarlık tahmininin gerisinde kaldı.

Tesla'ya dönüş sinyali

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin kâr ve satışlarındaki düşüşü kabul ederken, önümüzdeki dönemde Tesla’ya daha fazla odaklanacağını duyurdu. Yatırımcılara yaptığı açıklamada Devlet Verimlilik Dairesi'ndeki (DOGE) çabalarını haftada bir veya iki güne indireceğini söylerken "Önümüzdeki aydan itibaren, Mayıs ayında, DOGE'ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak" dedi.

Musk ayrıca yatırımcılara, kısa vadeli olumsuzlukların ötesine bakmalarını ve şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarını tavsiye etti. DOGE ile olan çalışmalarını savunarak, “israfı ve dolandırıcılığı azaltmak” amacıyla yürütülen bu girişimlerin önemine dikkat çekti.

Tesla’nın toplam gelirinde yıllık bazda yüzde 9, otomobil gelirlerinde ise yüzde 20 oranında düşüş yaşandı. Şirketin düzeltilmiş geliri yüzde 39 azalırken, net gelir yüzde 71 gibi ciddi bir oranda geriledi. Bu veriler, şirketin beklentilerin ötesinde bir performans düşüklüğü yaşadığını gösterdi.

Üç yıldır en düşük satış seviyesi

Tesla, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde tarihinin en büyük satış düşüşünü yaşadığını duyurmuştu. Teslim edilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 50 bin daha az oldu. Bu gerileme, Tesla'nın yaklaşık üç yıldır en düşük satış seviyesine ulaştığına işaret ediyor.

Bir dönem her çeyrekte yüzde 20 ila yüzde 100 arasında satış büyümesi bildiren Tesla için bu tablo, şirketin büyüme ivmesinde belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Şirketin önümüzdeki çeyreklerde nasıl bir toparlanma göstereceği ise merak konusu.

Musk’ın siyasi adımları Tesla’ya protesto getirmişti

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın siyasi arenadaki faaliyetleri, sahibi olduğu Tesla’yı zaman zaman tartışmaların merkezine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde aktif görevler üstlenen Musk’ın, bu süreçteki tutumu nedeniyle hem kamuoyunda hem de sokakta tepkiler oluştu.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Hükümet Verimliliği Dairesi’nin (DOGE) başına getirilmişti. Bu dönemde alınan tasarruf önlemleri kapsamında binlerce federal çalışanın işine son verilmesi kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Musk’ın bu pozisyondaki rolü nedeniyle, Tesla da tepkilerin hedefi haline geldi. Ülkenin farklı bölgelerinde Tesla bayilerinin önünde düzenlenen protestolarda, zaman zaman güvenlik güçleriyle gerginlik yaşandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

Öte yandan Donald Trump, Musk’a olan desteğini göstermek amacıyla Tesla’dan araç satın almıştı. Musk’ın bu siyasi bağlantıları, kamuoyunda hem destek hem de eleştirilerle karşılık bulmaya devam ediyor.