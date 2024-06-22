Tesla küçülüyor: Çalışa sayısı yüzde 14 geriledi

Tesla'nın şirket içi kayıtları, 2023'ten bu yana önemli bir küresel küçülmeye işaret ediyor.

Tesla, Aralık 2023'ye dünya çapındaki çalışan sayısını 140 bin 473 olarak açıklarken, sayının maaşlı ve saatlik çalışanları temsil ettiğini kaydetti.

CNBC-E'nin haberine göre şimdilerde yaklaşık 121 bin kişi olan bu sayı, Tesla'nın 2023'ün sonundan bu yana toplam çalışan sayısını en az yüzde 14 azalttığını gösteriyor.