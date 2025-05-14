Tesla özel komiteyi kurdu! Elon Musk’ın maaşı yeniden değerlendirilecek

Tesla’nın yönetim kurulu, CEO Elon Musk’ın maaş paketini yeniden değerlendirmek amacıyla özel bir komite oluşturdu. Financial Times’ın haberine göre, komitede Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Kathleen Wilson-Thompson yer alıyor.

Komitenin Musk’a yeni bir hisse senedi opsiyonu sunmayı değerlendirebileceği belirtiliyor. Ancak bu yeni paketin devreye alınmasının, Tesla’nın finansal, operasyonel ve hisse fiyatı hedeflerine ulaşmasıyla bağlantılı olacağı ifade edildi.

Musk’ın maaş paketi gündemde

Tesla, geçen ay yönetim kurulunun Musk ile ilgili maaş meselelerini değerlendirmek üzere özel bir komite kurulduğunu açıklamış ancak detay vermemişti. Bu gelişme, Musk’ın 2018’de aldığı 56 milyar dolarlık ödeme paketine ilişkin başlattığı temyiz sürecinin ardından geldi.

Mart ayında Musk, mahkeme kararıyla iptal edilen bu ödeme paketini geri almak için temyize başvurmuş ve mahkeme yargıcının hatalı karar verdiğini savunmuştu.

Tesla, yapay zeka ve robotik alanındaki çalışmalarına ağırlık vererek, uygun fiyatlı elektrikli araç platformları, robotaksiler ve insansı robotlara odaklanmayı sürdürüyor. Musk, şirketin bu alandaki projelerine liderlik etmeye devam ediyor.

Tesla’ya dönüş sinyali

Elon Musk, Tesla’nın 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından şirketin operasyonlarına daha fazla odaklanacağını duyurmuştu.

Tesla, yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,27 dolar kazanç elde ederken, gelirini 19,34 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakamlar, Wall Street’in 0,41 dolarlık hisse başına kazanç ve 21,11 milyar dolarlık gelir beklentilerinin altında kaldı.

Musk, Devlet Verimlilik Dairesi’ndeki (DOGE) çalışmalarını haftada bir veya iki güne düşüreceğini belirterek, "Mayıs ayından itibaren Tesla’ya daha fazla odaklanacağım" dedi. Yatırımcılara ise kısa vadeli zorlukların ötesine bakmaları ve uzun vadeli hedeflere odaklanmaları çağrısında bulundu.

Tesla’nın toplam gelirinde yıllık bazda yüzde 9, otomobil gelirlerinde ise yüzde 20 oranında düşüş yaşanırken, şirketin net geliri yüzde 71 oranında azaldı.