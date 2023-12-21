The Economist: 2023’ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülke Yunanistan

Çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda, Yunanistan öne çıktı. Analize göre, Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3,4’lük artış, enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedildi. Ülkenin milli gelirinde yüzde 3,3’lük bir büyüme görülürken, istihdamda da belirgin bir artış oldu.

Ülkede borsanın reel değeri yüzde 40'ın üzerinde arttı. Hükümet bir dizi piyasa yanlısı reformu hayata geçirirken yatırımcılar Yunan şirketlerine yeniden bakmaya başladı. The Economist'in sıralamasında Güney Kore ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı. İsrail dördüncü, Lüksemburg beşinci oldu. Sıralama, Kanada, Şili, Portekiz, İspanya, Polonya olarak devam etti.

Türkiye 15'inci

Avrupa'nın güçlü ekonomilerinden Almanya 27’nci, Britanya 30’uncu oldu. Finlandiya ise son sırada yer alarak kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdi. Güney Kore sıralamada ikinci sırada yer alırken, merkez bankasının 2022'de faiz oranlarını gelişmiş pek çok ülkeden daha önce agresif bir şekilde artırmasının meyvesini verdiği, enflasyon genişliğinin düştüğü belirtildi.

Economist'e göre üçüncü sırada yer alan ABD hem GSYH hem de istihdam açısından iyi bir performans sergiledi. Rekor düzeyde yüksek enerji üretiminin yanı sıra 2020 ve 2021'de uygulanan cömert bir finansal teşvikin etkilerinden yararlandı. Türkiye ise sıralamada 15. sırayı Estonya ile paylaştı. Türkiye'nin çekirdek enflasyonu yüzde 69,5, enflasyon genişliği ise eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi.