The Washington Post'tan yerel seçim sonrası Türkiye analizi: Olayların bu şekilde gelişmesi...

Türkiye’nin seçimleri dünya gündeminde hayli önemli yer kapladı. Dış basın seçim öncesi, seçim anı ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreci anbean takip ederken, dünyanın saygın gazeteleri analizler yayınlamaya devam ediyor.

ABD’nin önde gelen yayın organlarından The Washington Post, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kapsamlı bir değerlendirme yayınladı. Gazetenin dış politika yazarı Ishaan Tharoor imzalı analizde dikkat çeken noktalar yer aldı.

Hayal kırıklığı yaratan statüko

Tharoor’un makalesinde, “İstanbul'un mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin kendisini görevden almak için yürüttüğü güçlü kampanyayı savuşturduktan sonra yeni nesil siyasetçilerin merkezi figürü olarak Türkiye sahnesinde ortaya çıktı” ifadeleri yer aldı.

Olayların bu şekilde gelişmesinin her şeyden önce, seçmenin hayal kırıklığı yaratan statükoya duyduğu öfkeden kaynaklandığının vurgulandığı yazıda, Beril Eski ve Kareem Fahim’in seçim sürecine dair şu yorumu dikkat çekiyor:

* Erdoğan'ın ekonomiyi ele alış biçimi, hane halklarının yükselen enflasyon ve para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle hırpalanmasıyla birlikte, yarışta en çok öne çıkan konu oldu.

* Erdoğan'ın geçen yıl saygın bir ekonomi ekibi atamasına ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını son on yılların en yüksek seviyesine çıkarmasına izin vermesine rağmen, enflasyon yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kaldı.

Ekonomik kaygılara atıf

The Post değerlendirmesinde öne bir diğer bölüm de şöyle:

* Cep kaygısı ve toplumsal kasvet, AK Parti’nin seçmen tabanının bir bölümünü sandığa gitmekten caydırmış görünüyor.

* Uzun süredir iktidarda olan AK Parti’deki durgunluktan duyulan derin hoşnutsuzluk, daha sağ görüşlü bazı AK Parti seçmenlerini, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail ile ekonomik bağları koparmayı reddettiği için Erdoğan'dan kopan İslamcı bir parti de dahil olmak üzere başka partilere itmiş olabilir.