THO, diyalog arayışında bulunacak

09 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEWYORK- Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, vize durdurma kararının iki ülke ticaretinin yanısıra eğitim ve turizm de dahil birçok alanı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, tansiyonun düşürülmemesi halinde yaptırımların devamının gelebileceğini savundu. Çınar, bu hafta içinde Washington DC’de iki ülke uzmanları ile konunun masaya yatıracaklarını ve diyalog arayışında bulunacaklarını söyledi.

İki ülke tarihine bakıldığında karşılıklı olarak bu tür bir kararın ilk kez alındığını kaydeden Çınar, “Ekonomik anlamda da çok etkileyecek. Ulaşım anlamında THY gelirlerini etkileyecek. 10 binin üzerinde Türk öğrenci var, onlar etkilenecek. İkili ilişkilere birçok anlamda olumsuz etkisi olacak” dedi.

İki ülke arasında son zamanlarda gelişen olayların bu tür yaptırımların gelebileceği yönünde sinyaller verdiğini kaydeden Çınar, son olarak ABD konsolosluklarında çalışanlarının Türkiye tarafından tutuklanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Ancak iki ülke arasında krizi derinleştiren etkenin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iadesini istediği Fettullah Gülen’in iadesi hakkında ABD’nin adım atmaması olunduğunu savunan Çınar, şunları söyledi:

“Türk tarafının bu konuda sabrı kalmadı. Türkiye’nin bu konuda geri adım atmıyor. ABD’nin de kısa dönemde bu konuda adım atacağı görünmüyor. 1979 yılında suçluların iadesi konusunda alınan karar kapsamında Gülen’in tutuklanmasını istiyor. “

Diyalog arayışı

Amerika tarafının bu kadar sert tepki göstermesini beklediklerini, ancak her iki tarafında tansiyonu düşürüp diyaloğa açık olmaları gerektiğini kaydeden Çınar, aksi halde yaptırımların devamının gelebileceğini söyledi. Çınar, “Karar ile ilgili süre verilmiyor. Yaptırımlar nereye kadar gider belli değil, ancak sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor” dedi.

THO olarak Amerikan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sürekli görüşme halinde olduklarını da kaydeden Çınar, şöyle devam etti: “Bu hafta kriz ile ilgili iki ülke uzmanlarının katılacağı bir toplantı yapacağız. Krizin ne kadar sürebileceği, çözüm için neler yapılabileceğine ilişkin konuları masaya yatıracağız. Olumlu, ılımlı diyalog olması için çaba sarf edeceğiz. Yapıcı adımın atılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz.”