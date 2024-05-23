THY uçağı Bükreş’te tehlike atlattı: Soruşturma başlatıldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Otopeni Havalimanı'nda, Bükreş-İstanbul seferini gerçekleştirmek üzere pistte hızlanan Türk Hava Yolları uçağı, pistin kenarına doğru kayarak aydınlatma direklerini ve tabelaları yıktı.

Uçak sefere devam etti

Kalkış sırasında pistin kenarında bulunan aydınlatma direklerini ve tabelaları yıkan Türk Hava Yolları uçağının pilotları, seferi yapma kararı alarak uçuşa devam etti. Uçak sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na iniş yaparken, yapılan incelemelerde uçağın iniş takımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Romanya Sivil Havacılık yetkilileri soruşturma başlattı

Türk Hava Yolları pilotlarının uçağın kaza yapmasına rağmen Bükreş Havalimanı’na dönmek yerine 280 yolcunun hayatını tehlikeye atarak İstanbul’a devam etmesi Romanya Sivil Havacılık otoritesi tarafından soruşturma başlatılmasına neden oldu.

İHA'da yer alan habere göre, Romanyalı yetkililer, uçağın pistin kuzey tarafından 10 kenar ışığını ve G taksi yolu üzerindeki bir bilgi tabelasını tahrip ettiğini bildirdi.

Kenar ışıklarının kırıldığı alanda pistin kuzey omuz kısmının bir bölümünün soyulduğu tespit edildi. Kenar ışıkları pistin hizmetinin kesilmesine veya NOTAM’lara ihtiyaç duyulmadan onarıldı. Olay ciddi bir olay alarak sınıflandırıldı ve soruşturma başlatıldı.