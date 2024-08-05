TikTok'tan DSA'ya uyum adımı: Lite Ödül Programı AB'de kaldırdı

AB Komisyonu, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uymak için TikTok Lite ödül programını AB ülkelerinde kalıcı olarak geri çekmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Ödül programının kaldırılmasının ve bir daha benzer bir uygulamaya gidilmemesinin yasal olarak bağlayıcı hale geldiği ifade edilen açıklamada, söz konusu taahhütlerin ihlalinin kurallara aykırı olacağı ve para cezasıyla sonuçlanacağı kaydedildi.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezası

TikTok Lite'da kullanıcıların platforma arkadaşlarını davet etme gibi işlemleri sonucunda ödüller veriyordu. AB, bu uygulamaya karşı çocuklar ve kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle süreç başlatmıştı. AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası TikTok gibi büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.