Tıp dünyasında yeni buluş: Kalp dokusunu yeniliyor

Avusturya'nın Innsbruck Tıp Üniversitesi'nde, bypass ameliyatı sonrası kalp kasını yenileyebilen "uzay saç kurutma makinesi" adını verdikleri bir cihaz keşfetti.

BBC'de yer alan habere göre, bilim insanları, 63 kişi üzerinden test edilen cihazın, daha fazla kan pompalanmasında etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Prof. Johannes Holfeld, "İlk kez klinik bir ortamda kalp kasının yenilendiğini görüyoruz, bu da milyonlarca insana yardımcı olabilir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, her yıl dünya çapında 18 milyon insan kalp hastalığı veya diğer kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Avusturya'daki bilim insanları, bypass ameliyatı geçiren kişilere yaklaşık 10 dakika boyunca hafif ses dalgaları uyguladı. European Heart Journal'da yayınlanan çalışmaya göre, ses dalgaları uygulanan hastaların bir yıl sonra, kalp tarafından pompalanan oksijenli kan miktarı artış gösterdi.

Ses dalgası tedavisi uygulanan hastaların, ameliyat sonrası istirahate ihtiyaç duymadan yürüyüş yapabildikleri ve yaşam kalitelerinde artış olduğu bildirildi.

Prof. Holfeld, "Bu, günlük yaşamlarında tekrar köpekleriyle yürüyüşe çıkabilecekleri veya süpermarkete gidebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca daha uzun bir yaşam beklentisine ve daha az yeniden hastaneye yatış yapmak zorunda olacaklarını tahmin ediyoruz" ifadesinde bulundu.

"Uzun vadeli etkileri araştırmak için artık daha büyük ve daha uzun denemelere ihtiyaç var" ifadesinde bulunan İngiliz Kalp Vakfı yardımcı tıbbi direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan, "Bu çalışmanın heyecan verici yanı, bir yıl sonra, ameliyatları sırasında kalplerine şok dalgası tedavisi uygulanan kişilerin, uygulanmayanlara kıyasla daha iyi kalp fonksiyonlarına ve daha az semptoma sahip olmalarıdır" dedi.