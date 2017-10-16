16 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

Geçtiğimiz hafta başlayan vize krizinde ABD Büyükelçiliği’nin insanı ve sağlık durumlarında vize için kendilerine başvurulmasını istemesi kararı memnunlukla karşılandı. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, krizin başlamasından itibaren yoğunlaştıkları sağlık ve insani konularında vize kolaylığı sağlanmasına yönelik girişimlerinin ardından böyle bir açıklama yapılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ancak bu süreçten birçok insanın etkilendiğini belirterten Özcan, “Toptan çözüm için çalışmalara devam” dedi.

Geçen Pazartesi günü ABD’de resmi tatil olması nedeniyle ertesi günden itibaren görüşmelere başladıklarını belirten Özcan, ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerinde kendilerine hasta ve insani sebeplerle ABD'ye vize başvurusunda bulunacaklara yardım sağlanacağı iletildiğini anlattı. Özcan, yine bu kapsamda Cumhuriyetçi Parti'den West Virginia'yı temsil eden ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve ABD-Türkiye Dostluk Grubu üyesi Alex Mooney ABD Dışişleri Bakanı'na mektup yazarak mağduriyetler konusuna dikkat çektiğini anlattı.

"300 bin Türk ABD’ye gidiyor"

Her yıl 300 binden fazla kişinin Türkiye’den ABD’ye gittiğini kaydeden Özcan, bu süreçten sadece sağlık ile ilgili vize almak isteyenlerin değil işadamı ve öğrencilerin de etkilendiğini söyledi. Başından itibaren yoğunlaştıkları sağlık ve insani konularda vize kolaylığı sağlanması yönündeki adımın çok önemli ve ABD’nin gerçek müttefikliğini gösterdiğini kaydeden Özcan, “Bir an önce toptan bir çözüm umuduyla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorbada bizim de tuzumuz cvarsa ne mutlu” diye konuştu.