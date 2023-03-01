Toronto Başkonsolosu Kanada'dan deprem yardımlarının taşınması için askeri kargo uçağı talep etti

The Arab Canadian Vote Earthquake Taskforce'ın organize ettiği etkinliğe; Oakville Belediye Meclis Üyeleri Nav Nanda ve Scott Xie ev sahipliği yaptı.

Belediye Binası'ndaki Atrium'da düzenlenen etkinliğe Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Oakville Belediye Başkanı Rob Burton, milletvekilleri, çeşitli Kanadalı yardım kuruluşlarının temsilcileri ile Oakville Arap ve Türk toplumu üyeleri katıldı.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand deprem dayanışma etkiliğinde yaptığı konuşmada, Federal Hükümet'in, Kanada Kızılhaçına 10 milyon dolar ve İnsani Yardım Koalisyonu ve ortaklarına 10 milyon dolar finansal desteğine ek olarak, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen insanlar için 20 milyon dolar daha yardım göndereceğini söyledi.

Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve Vatandaşlık Dairesi'nin deprem bölgesinden sığınmacı başvurusuna öncelik vereceğini ifade eden Anand, "Mağdurlara ve ailelerine yardım etmeye kararlıyız." dedi.

Kargo uçağı talep edildi

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, etkinlikte yaptığı konuşmada düzenledikleri deprem yardım kampanyasına destek amacıyla Toronto'da açılan depolara farklı kökenden Kanadalıların gelip yardımda bulunduğunu ve bundan dolayı onlara minnettar olduklarını belirterek, afet bölgesine teslim edilecek yardım ikmalinin hızlandırılması için Kanada Hava Kuvvetleri'nden kargo uçağı talep etti.

“Kanada'nın yardımına güveniyoruz”

Mingan, "Depremden bu yana halktan hayırsever bağışlar topluyoruz. Şu ana kadar çok eşya topladık. Depolarımız dolu. Bunları her gün Türk Hava Yolları uçaklarıyla Türkiye'ye gönderiyoruz. Ancak, THY uçuşları topladığımız yardım için yeterli olmuyor. Bu yüzden Kanada tarafıyla temas halindeyiz ve bu yardım eşyalarının bir kısmını Türkiye'ye taşımak için bir Kanada'dan askeri bir kargo uçağı tahsis etmesini talep ediyoruz. Türkiye'nin NATO müttefiki olan Kanada'nın yardımına güveniyoruz." dedi.