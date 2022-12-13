Toroslar EDAŞ'tan 12,7 milyon liralık yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toroslar EDAŞ söz konusu yatırımla bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefliyor. Toplamda 12 milyon 700 bin liralık yatırımla hayata geçirilecek “Sarıçam Suluca Mahallesi Dağıtım Tesisi Projesi” ile bölgedeki yüksek gerilim havai şebeke hattının yer altı hatlarıyla yenilenmesi, yeni trafo merkezleri ile dağıtım şebekesinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toroslar EDAŞ, söz konusu bölgedeki 6 kilometrelik yüksek gerilim havai hattının yer altına alınması işleminin yanı sıra iki monoblok trafo tesisi ile 451 şebeke direğini yenileyerek bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini sağlayacak. Yeni şebeke direklerine montajı yapılacak olan aydınlatma armatürleri ile de bölgenin aydınlatma ihtiyacı karşılanacak.

Planlı kesintiler 48 saat öncesinden açıklanıyor

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri Toroslar EDAŞ tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Toroslar EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor.