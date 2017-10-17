Toys 'R' US Asya faaliyetlerini halka arz edecek
Oyuncak firması Toys 'R' US, Asya'daki faaliyetlerini halka arz etme seçeneği üzerinde fizibilite çalışmaları yapıyor.
Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ABD merkezli oyuncak şirket Toys 'R' Us, Asya'da 2 milyar doları bulan faaliyetleri için seçenekleri değerlendiriyor.
Foreks'te alan habere göre, Toys 'R' US'un büyüyen Asya faaliyetlerini, Hong Kong Borsası'nda halka arz etme seçeneği üzerinde fizibilite çalışmaları yapmakta olduğu ifade edildi.