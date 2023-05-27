Trablus Uluslararası Fuar alanı işletmesi Türk şirketine emanet

Bu kapsamda Türkiye'den Nobel Şirketler Grubu, başkent Trablus’taki Uluslararası Fuar Alanı’nın işletmesini 10 yıllığına üstlenme konusunda Libyalı yetkililerle mutabakat sağladı.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, İstanbul merkezli bir şirket olmakla birlikte Rusya, Amerika ve Almanya’da iştiraklerinin olduğunu, Türkiye’nin ihracatına katkı sunacak uluslararası fuarlar ve dış ticaret operasyonları yaptıklarını söyledi. "Arap dünyasına ilk kez Libya ile adım atıyoruz." diyen Çelik, "Libya, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ve Afrika’ya açılan kapı.

Türkiye’nin olmadığı bir Doğu Akdeniz ve Libya düşünülemez" ifadelerini kullandı. Libya’nın Türkiye açısından jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çelik, Libya ile tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekti. Çelik, Libya yönetiminin Trablus Uluslararası Fuar Alanı'nı işletmeye açma kararı aldığını ve haliyle bunu bir yabancı şirketin gerçekleştireceğini aktardı.

Bu çerçevede Libya Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ali el-Huveyc’in Türkiye ziyareti esnasında konuyu gündeme getirdiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti: “Bakanın çağrısı üzerine Libya’ya geldik. Görüşmelerimizi tamamlayarak bir mutabakata vardık. Söz konusu mutabakat önümüzdeki günlerde imza altına alınacak. Bu çerçevede planlanan 5+5 işletme garantisi ile hem Türkiye’nin ihracatına katkı verecek ve hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirecek."

İhracata 2 milyar dolar katkı

Libya Fuarlar Birliği’nin ikinci adımda diğer kentlerdeki fuar alanlarını da tek bir çatı altında toplamak istediğini belirten Çelik, "Biz Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesini devralarak tek bir çatı oluşturursak, mevcut ihracatımızın üzerine en az 2 milyar (Dolar) daha koyabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.