Trump "ABD'nin en zengin kişileri" listesinde 92 sıra geriledi

17 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en zengin kişileri listesinde, geçen seneye kıyasla 92 sıra gerileyerek 248'inci sıraya indi.

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes, ülkedeki en zengin 400 kişinin yer aldığı "Forbes 2017 En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

Listeye göre, "ABD'nin iş adamı geçmişine sahip ilk başkanı" olan Trump'ın toplam serveti, geçen yıla oranla 600 milyon dolar azalarak 3,1 milyar dolara geriledi. Geçen seneki listeye göre Donald Trump'ın toplam serveti 3,7 milyar dolardı.

Bu sonuçla Trump, 2016'daki listede 156'ncı iken 2017'de 248'inci sıraya düşmüş oldu.

Forbes'ten yapılan açıklamada, Donald Trump'ın servetinin yıldan yıla azalmasında, başkanlık yarışı için yaptığı harcamalar ve gayrimenkul piyasasındaki zorluklar gösterildi.

Trump'ın New York'un Manhattan bölgesinde bulunan gayrimenkullerinin değerinin yıldan yıla yaklaşık 400 milyon dolar düştüğünün vurgulandığı açıklamada, ABD'nin 45'inci başkanının seçim kampanyası için de cebinden 66 milyon dolar harcama yaptığı kaydedildi.

Bill Gates yine zirvede

"Forbes 2017 En Zengin 400 Amerikalı" listesinde, teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates yine zirvede yer aldı.

Toplam serveti geçen seneye göre 8 milyar dolar artışla 89 milyar dolara ulaşan Gates, böylece söz konusu listede 24 yıl üst üste zirvede yer almayı başardı.

Bu seneki listede Gates'i, 81,5 milyar dolarlık toplam servetiyle e-Ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos takip etti. Bezos'un serveti geçen yıla oranla 14,5 milyar dolar arttı.

Listede 3'üncü sırada yer alan ABD'li yatırımcı Warren Buffett'ın toplam serveti bir yılda 12,5 milyar dolar artışla 78 milyar dolara yükseldi.

Mark Zuckerberg'in toplam serveti de 15,5 milyar dolar artışla 71 milyar dolara çıkarken, Facebook'un kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) bu seneki listede 4'üncü sırada yer aldı.

ABD'li teknoloji devi Oracle'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry Ellison'ın serveti ise 9,7 milyar dolar artışla 59 milyar dolara yükseldi. Böylece Ellison, listede 5'inci sırada kendine yer buldu.

En Zengin 400 Amerikalının toplam serveti 2,7 trilyon dolar

Forbes'dan yapılan açıklamada, bu yılki listede yer alan en zengin 400 Amerikalının toplam servetinin 2,7 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Geçen seneki en zengin 400 Amerikalının toplam servetinin ise 2,4 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, listedeki bir Amerikalının ortalama toplam servetinin ise bir yılda 6 milyar dolardan 6,7 milyar dolara çıkarak, yaklaşık yüzde 12 artış gösterdiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA